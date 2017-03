Taques anuncia pacote de investimentos para região Oeste

O governador Pedro Taques lançará, entre os dias 08 e 11 de março, um pacote de ações para impulsionar a melhoria de infraestrutura da região Oeste de Mato Grosso. Estão previstas diversas obras em estradas, vias urbanas, além da recuperação do Aeroporto Municipal de Cáceres.

As ações fazem parte da programação da Caravana da Transformação que irá levar mais cidadania aos moradores dos municípios da região.

A comitiva será integrada por lideranças políticas e secretários de Estado percorrendo os municípios de Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Vale de São Domingos, Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Araputanga, São José dos Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste.

Pontes e Lacerda

A primeira parada da expedição será na quarta-feira (08.03) no município de Pontes e Lacerda. Às 8h, o governador anunciará o edital de licitação da pavimentação dos primeiros quilômetros da Estrada do Matão, que é a principal região produtora do município. Ao menos quatro mil pessoas serão beneficiadas diretamente.

Além disso, a Sinfra irá repassar para Associação do Matão ao menos 10 maquinários que serão utilizados na manutenção da rodovia. Na viagem pela região, também será anunciada a revisão do projeto de pavimentação da rodovia MT-352, que conecta o Distrito de Máquina Queimada, em Vale do São Domingos.

A programação segue com a vistoria de diversas rodovias, entre elas, a rodovia MT-248 (Jauru, Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí), além do anúncio do projeto da pavimentação da estrada que dá acesso ao frigorífico do município de Araputanga. Outras rodovias, como a MT-170 e 175 serão vistoriadas nestes dias.

Obras em Cáceres

Na quinta-feira (09.03), haverá um grande ato na cidade de Cáceres, para anúncio de uma série de ações realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Além de obras de reconstrução e pavimentação, o Estado vai executar a recuperação do Aeroporto Municipal de Cáceres, para que o terminal possa receber voos comerciais, assim como ocorreu recentemente nos aeroportos de Sorriso e Barra do Garças.

Na ocasião, o governador Pedro Taques irá entregar um Caminhão de Combate a Incêndio, que é primordial para o funcionamento da unidade por assegurar a segurança exigida.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, confirma que está prevista a reforma da estrutura e adequação do terminal, além da ampliação e adequação do pátio de parada de aeronaves, o recapeamento e a sinalização horizontal da pista de pouso, bem como a revitalização da cerca operacional e a sinalização noturna. No local haverá uma estação para controle do tráfego aéreo.

Pavimentação da MT-343

Ainda em Cáceres, será assinada durante a viagem do governador a ordem de serviço para a pavimentação da rodovia MT-343, em um trecho de 24 km rumo à Barra do Bugres. A obra é esperada há anos pela população local e deverá ser entregue em 2018.

Pavimentação urbana

Ainda durante visita à região, o governador Pedro Taques deve também anunciar a reconstrução da Avenida Tancredo Neves, uma importante via da cidade pantaneira. Hoje a rodovia encontra-se repleta de buracos, mas passará por uma recuperação completa.

O chefe do executivo estadual também vai conferir de perto o andamento das demais obras de pavimentação urbana que vão beneficiar a população de Cáceres – um investimento de quase R$ 5 milhões. Tais obras vão atender os bairros: Jardim Paraíso, Trevo, Empa, Rodeio, Santa Isabel e Cidade Nova.

Entrega de Maquinários

Durante ato em Cáceres, o governador Pedro Taques também irá anunciar que serão repassados 20 maquinários que serão utilizados pelos Consórcios “Nascentes do Pantanal” e “Vale do Guaporé” para manutenção das rodovias estaduais que cortam todos os municípios da região Oeste.

Fethab nas estradas de chão

Em dois anos, o Governo do Estado, por meio da Sinfra, repassou R$ 468.934.414,80 em recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) para os 141 municípios de Mato Grosso.

Os recursos devem obrigatoriamente ser utilizados para manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas que cortam os municípios e também nas pontes de madeira de até 12 metros. Somente para região Oeste, foram repassados aproximadamente R$ 60 milhões em recursos do Fethab até agora.

Em dois anos, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) já concluiu 1.430 km de asfalto, entre obras de construção (712 km) e reconstrução (718 km), em todo o estado.

Por: Ericksen Vital e Betell Fontes |

Sinfra-MT.