SOLENIDADE: Dr. Leonardo entrega homenagem ao “Chorado” e título de cidadão mato-grossense em Vila Bela

O deputado estadual Dr. Leonardo (PSD) entregou homenagem á dança do Chorado de Vila Bela da Santíssima Trindade, em sessão especial realizada na quinta-feira (09) no município. Foram homenageados 18 componentes do Chorado, além de mais seis pessoas que atuam pela preservação e divulgação dessa expressão cultural local. Na mesma sessão, foram entregue títulos de cidadão mato-grossense.

“A cultura talvez seja a maior riqueza de Mato Grosso. Temos muita tradição na música e na dança, como o Siriri, o Cururu, o Rasqueado, o Curussé, além de tantas outras. Por isso eu me sinto muito feliz em homenagear a Associação do Chorado de Vila Bela da Santíssima Trindade, especialmente no dias das mulheres, visto que o Chorado é dançado por elas”, afirmou o deputado Dr. Leonardo.

O Chorado de Vila Bela surgiu no período colonial, quando escravos fugitivos ou transgressores eram obrigados a pedir perdão dançando. Com o passar do tempo, essa expressão foi introduzida na Festa de São Benedito, onde elas provam que estão sóbrias na comemoração religiosa, apesar da festança, dançando com uma garrafa de Cangingin na cabeça.

Vale ressaltar que a história da cidade está ligada intimamente com o surgimento do Estado de Mato Grosso. O município surgiu do Quilombo do Piolho, ou Quariterê, que cresceu ao receber índios, bolivianos e brasileiros, tornando-se núcleo multirracial com organização política.

Tornou-se a primeira capital de Mato Grosso, entre 1748 a 1835. Atualmente, a sede do Poder Executivo se muda para Vila Bela em todos os aniversários do município, como forma de valorizar a história mato-grossense.

Foram homenageados como membros do Chorado: Ana Maria Marques de Almeida, Ana Tarcila de Oliveira Leite, Astrogilda Leite de França, Dirce Maria de França Assunção, Elizio Ferreira de Souza, Fátima Fernandes, Germana de Campos Oliveira, Jaquelina Frazão dos Santos, Justina Nascimento da Silva, Mancia Frazão de Almeida, Maria Auxiliadora de França, Maria Nazaré de Melo, Maria da Penha Marques de Brito, Maurília Bispo de Oliveira, Modesta Leite Ribeiro, Nazário Frazão de Almeida, Vanda Moraes Coelho e Zózima Frazão de Almeida.

Também receberam moção de aplausos Neury Rogério, Silvio Santos de Araujo, Maria Gorette Rodrigues, Nemézia Profeta da Cruz, Marilia Auxiliadora Dorileo Rosa e Regiane Soares de Aguiar.

Na ocasião também foram entregues títulos de cidadão mato-grossenses para cinco homenageados, o advogado Roberto Jonas de Macedo, o comerciante José Francisco de Souza, o empresário Josias Florencio Pereira, a professora Analcides Pereira Soares e a médica Tereza Cristina Jeunon Souza.

Foto: Cassiane / Vila Bela.