Sindicato Rural, SENAR e Secretaria de Assistência Social finalizam curso de Transformação Caseira em Vila Bela

O Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade e a Secretaria Municipal de Assistência Social ofereceu esse mês, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o curso de Transformação Caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína.

O processo de qualificação teve duração de 40 horas/aulas e ensinou seus participantes, a produzir embutidos e defumados de suínos com qualidade, e a respeitar os princípios de higiene, saúde e conservação ambiental, visando a comercialização.

A primeira-dama e Secretária de Assistência Social do município, Janaína Rodrigues de Lara se mostrou feliz com a parceria, que resultou na qualificação de 15 mães de família. A mesma agradeceu o Sindicato Rural pelo trabalho de qualificação desenvolvido através do SENAR e deixou aberta a possibilidade de novas parcerias.

O presidente do Sindicato Rural, José Teixeira, popular Zé da Guará parabenizou as participantes e disse que uma de suas metas como presidente da instituição rural foi, é e sempre será oferecer qualificação e aperfeiçoamento aos moradores da cidade e do campo, resultando em melhoria da qualidade de vida por meio da fabricação e comercialização de produtos caseiros e da mão de obra rural especializada.

Curso de Transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos e defumados de carne suína em parceria com o SENAR.

Por: Leandro Régis / Da Redação.