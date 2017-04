Sindicato Rural, Senar e Secretaria de Assistência Social disponibilizam curso de Relacionamento Interpessoal em Pontes e Lacerda

A parceria entre Sindicato Rural, Senar e Secretaria Municipal de Assistência Social resultou em mais um curso gratuito de qualificação em Pontes e Lacerda. O treinamento aconteceu nas dependências do SINE e qualificou 10 participantes.

O curso teve duração de 20 horas e trabalhou os seguintes assuntos: Inteligência emocional, comunicação, processo de comunicação, trabalho em equipe, gestão de conflitos e autoconhecimento.

Andressa Stochi é instrutora credenciada do Senar e destaca a boa atuação dos participantes, neste processo de qualificação. Segundo ela, o curso de Relacionamento Interpessoal tem sido uma grande ferramenta anticonflito e serve para tratar sobre o comportamento das pessoas, seja no âmbito profissional ou familiar. “O treinamento melhora o desenvolvimento de equipes e redução de conflitos, pois não existe empresa em que não haja conflito, afinal temos pessoas diferentes, que pensam diferente, independente do segmento em que atuam e do porte da empresa. O treinamento também dá dicas para um bom relacionamento em equipe. Algo que interfere positivamente no sucesso da empresa. Mas antes de tudo, é preciso ter um bom relacionamento consigo mesmo, e para isso, falamos sobre a automotivação”, resumiu Andressa, destacando que a intenção do Senar é repassar conhecimento, estimular a renda familiar e promover a interação social de uns com os outros.

Por: Leandro Régis / Da Redação.