Sindicato Rural segue vendendo cartelas da Expoeste, com preços especiais

De olho nas vendas e consequentemente, no sucesso da maior e melhor festa agropecuária da região Oeste, o Sindicato Rural de Pontes e Lacerda está realizando a campanha “Dia E”, com cartelas e passaportes da 25ª Expoeste, à R$ 100. As vendas estão acontecendo no Carvalho Shopping e vão até sábado (11/03).

Nilmar Miotto, presidente do Sindicato fala sobre o início das vendas e diz acreditar no sucesso do evento, que terá Jorge & Matheus, Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça e outros grandes nomes da música brasileira, sem falar do rodeio de altíssimo nível e do sorteio de R$ 100 mil em dinheiro.

Um dos 6 mais valorizados shows nacionais na atualidade, Henrique & Juliano será o presente da Prefeitura na festa de aniversário dos 36 anos de Pontes e Lacerda, no domingo, dia 06/08.