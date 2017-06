Sindicato Rural, Prefeitura e SENAR seguem qualificando moradores de Vila Bela

O curso de Corte e Costura oferecido pelo Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) teve fim no último dia 09 e qualificou 13 mulheres.

O treinamento aconteceu na sede da Associação dos Servidores Municipais e ofereceu aulas teóricas e práticas, repassando técnicas de corte, costura e modelagem de roupas adulto e infantil, masculino e feminino. E o resultado não poderia ser outro: Trouxe a noção exata de como traçar um modelo de confecção.

Através de parcerias, o Sindicato Rural de Vila Bela tem realizado diversos cursos gratuitos com o objetivo de aumentar a eficiência do desempenho profissional de trabalhadores e produtores rurais do município.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, José Teixeira, carinhosamente chamado de Zé da Guará, cerca de 70 cursos de aprendizagem serão oferecidos ao longo do ano em Vila Bela.

