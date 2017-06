Sindicato Rural e UNEMAT realizam Prova de Ganho de Peso em Pontes e Lacerda

A parceria celebrada entre Sindicato Rural, UNEMAT (Universidade do estado de Mato Grosso) e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) têm contribuído para a primeira edição da Prova de Ganho de Peso (PGP) a Pasto, em Pontes e Lacerda. Oito fazendas do município e região participam da prova que terá início no dia 31 de agosto.

O evento é coordenado por alunos e professores do curso de Zootecnia e faz parte do projeto de pesquisa e extensão: Avaliação do desempenho de bovinos da raça Nelore.

Ontem (22/06) pela manhã foi realizada a primeira pesagem para a etapa de adaptação dos 37 animais inscritos. Participam da prova bezerros nascidos entre o dia 26 de julho a 24 de outubro de 2016.

A PGP consiste em submeter animais machos puros de origem (P.O), portadores de Registro Genealógico de Nascimento (RGN) e com variação de idade de no máximo noventa dias, a um mesmo manejo e regime alimentar durante o período de prova. O objetivo é a avaliação de desempenho nas características de ganho em peso, peso final, biotipo mais adequado à produção de carne além da avaliação da carcaça por meio do uso de ultrassom.

De acordo com o professor da Unemat e doutor em Zootecnia, Edson Júnior Heitor de Paula, a finalidade da prova é testar e disponibilizar ao mercado, tourinhos com alto desempenho produtivo e com biótipo adequado a produção de carne; identificar entre os participantes aqueles de melhor desempenho no ganho em peso, no peso final e melhor conformação de carcaça a uma idade padronizada; servir como um instrumento de seleção entre rebanhos, através do processo de avaliação posterior da fase de desmame; auxiliar nas avaliações e testes de progênies de reprodutores, principalmente daqueles que não dispõem de informações anteriores em testes de desempenho individual e possibilitar as avaliações de mudanças genéticas ocorridas nas populações envolvidas nas características selecionadas, através do acúmulo das informações zootécnicas.

Já o presidente do Sindicato Rural, Nilmar Miotto disse que o projeto irá contribuir muito com a região Vale do Guaporé, que para muitos é o maior banco genético de Mato Grosso e um dos maiores do Brasil.

O projeto tem patrocínio da Arojo, DSM, Tortuga e Boehringer Ingelheim e apoio da Prefeitura Municipal.