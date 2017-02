Sindicato Rural, Cras e Senar finalizam curso em Pontes e Lacerda

O curso gratuito de Atendimento ao Cliente oferecido pelo Sindicato Rural através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MT) foi finalizado nesta quarta-feira (08/02), na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Pontes e Lacerda.

A instrutora de cursos do SENAR, Silvia Tartari falou sobre a realização do treinamento e do bom desempenho dos participantes neste período.

Já a mobilizadora, Madalena Santos parabenizou a turma pela conclusão do treinamento e falou sobre as inúmeras oportunidades de qualificação, que serão oferecidas por Sindicato e Senar neste primeiro quadrimestre de 2017, em Pontes e Lacerda.

O Centro de Referência de Assistência Social informa que as inscrições para o curso de Planejamento e Reaproveitamento de Alimentos, que irá acontecer de 13 a 17 de março, já estão abertas e podem ser feitas no Sindicato Rural ou na própria sede do CRAS, localizada na BR 174-B, ao lado do Centro Educacional Infantil Maria Antônia Galvão Neto.