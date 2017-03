Sindicato Rural avalia possibilidade de implantar Equoterapia em Vila Bela da Santíssima Trindade

O presidente do Sindicato Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, José Teixeira, popular Zé da Guará tem acompanhado de muito perto o desenvolver do projeto de Equoterapia executado em Pontes e Lacerda e avalia a possibilidade de implantá-lo em sua cidade, mediante parceria com o poder público municipal.

Segundo Guará, a ideia foi levada ao prefeito Wagner, que se mostrou totalmente aberto à elaboração do projeto em Vila Bela. Num primeiro momento, a antiga Escola Agrícola seria opção para abrigar alunos e especialistas do método de tratamento.

O projeto é desenvolvido pelo Sindicato Rural de Pontes e Lacerda e contempla 20 alunos, portadores de necessidades especiais. Quinze de Pontes e Lacerda e 5 de Vila Bela. As aulas têm acontecido aos sábados, nas dependências do Sindicato Rural e sob total acompanhamento médico.

Sobre a Equoterapia:

A Equoterapia é um método de tratamento terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais.

Por: Leandro Régis / Da Redação.