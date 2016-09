Sindicato Rural apresenta números da 24ª Expoeste

25ª Expoeste começa a ser discutida pela diretoria

O presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Nilmar Miotto falou à imprensa local nesta manhã de terça-feira (06/09) e apresentou números positivos da Expoeste 2016.

Com saldo de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), a Expoeste foi um sucesso e superou as expectativas da comissão organizadora.

Para o presidente do Sindicato, os números da festa poderiam ser melhores, mas devem ser valorizados devido à terrível crise econômica vivida em todo o país, principalmente pelas famílias de classe média baixa. “Nossa diretoria se reúne com grande frequência, e nessas reuniões a gente também avalia as condições financeiras do nosso público. Já estamos conversando sobre a próxima festa, sabemos da importância pelos 25 anos de Expoeste, temos a Queima do Alho que precisa ser mantida, e com certeza iremos fazer de tudo para que as famílias de Pontes e Lacerda possam participar, sem comprometer a renda mensal”, disse Nilmar, lembrando o parcelamento das cartelas e a compra antecipada por meio dos cartões de crédito.

Segundo Nilmar, os shows de Bruno & Marrone, na primeira noite de festa, com portões abertos, em virtude do aniversário da cidade e o de Simone & Simaria, no dia 12/08, registraram os maiores públicos da festa, com uma média de 12 mil pessoas cada.

Leandro Régis