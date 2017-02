Sindicato Rural anuncia grade de shows da 25ª Expoeste

Henrique & Juliano, Jorge & Matheus, Humberto & Ronaldo, Marília Mendonça, Zé Ricardo & Thiago, Day & Lara e Gustavo Miotto serão as atrações do evento

Em coletiva de imprensa concedida agora a pouco, o presidente do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, Nilmar Miotto e o prefeito Alcino Barcelos (PRB), anunciaram as atrações da 25ª Expoeste, que acontece de 04 a 12 de agosto.

Serão 7 shows de grande expectativa e que marcarão o Jubileu de Prata da maior e melhor festa agropecuária da região oeste de Mato Grosso. Entre eles, Jorge & Matheus, Henrique & Juliano, Humberto & Ronaldo e Marília Mendonça.

Antes de anunciar o show que será pago pela Prefeitura, Alcino Barcelos parabenizou o Sindicato Rural pelo esforço realizado e falou sobre a valorização do público ponteslacerdense.

Um dos 6 mais valorizados shows nacionais na atualidade, Henrique & Juliano será o presente da Prefeitura na festa de aniversário dos 36 anos de Pontes e Lacerda, no domingo, dia 06/08.

Já Nilmar Miotto falou sobre as demais atrações da festa, que marcará o encerramento de suas ações como presidente da instituição.

Para abrir os trabalhos, na sexta-feira (04/08), show com Humberto & Ronaldo. No sábado (05/08), apresentação de Day & Lara. No domingo (06/08), mega show com Henrique & Juliano. Na quarta-feira (09/08), nada mais, nada menos que Jorge & Matheus. Na quinta-feira (10/08), a sofrência estará garantida com Marília Mendonça. Na sexta-feira (11/08), participação especial de Gustavo Miotto e pra encerrar as atrações musicais, mega show com Zé Ricardo & Thiago, no sábado (12/08).

No show de prêmios tem novidade. Ao contrário do que sempre aconteceu, o Sindicato não irá sortear carros e motos. A premiação será em dinheiro. Serão 8 sorteios: 3 prêmios de R$ 20 mil e 5 sorteios de R$ 8 mil.

O presidente também falou sobre a venda de cartelas, que deve ser iniciada já no próximo mês. Nas compras antecipadas, a cartela custará R$ 100. No pagamento parcelado, a cartela sairá por R$ 120.

Texto: Leandro Régis.

Foto: Toamil.