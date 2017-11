Sinalização de trânsito é tema de indicação na Câmara de Nova Lacerda

Entre as solicitações e Projetos de Leis apresentados na sessão ordinária do dia 13 de novembro, da Câmara de Nova Lacerda está, a Indicação nº 074/2017, de autoria do vereador Fábio de Andrade Amorim da Silva (PRB).

Nela, o vereador pede que o Executivo Municipal providencie a instalação de placas de sinalização de trânsito, em especial nos cruzamentos de ruas e avenidas da cidade.

Segundo o vereador, a indicação vem atender a solicitação dos moradores, que estão preocupados com a falta de sinalização dentro do perímetro urbano. Algo que tem gerado muito transtorno, além do iminente risco de acidentes.