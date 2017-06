Simone & Simaria abrem hoje os shows nacionais do Festival de Pesca de Cáceres

A dupla Simone & Simaria, abre hoje, 7, os shows nacionais do 36º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (Fipe), que acontecerá até domingo, 11.

Elas sobem ao palco da Arena FIPe à meia noite.

Os ingressos custam R$ 20 (pista), R$ 35 (Área Vip) e R$ 60 (Área Vip Premium).

Eles podem ser adquiridos na Real Festas e Garbbo’s Center de toda a região.

A meia entrada para estudantes está sendo vendida aos portadores de carteiras atualizadas da UNE e da UBES, conforme o Decreto nº 8.537, que regulamenta a Lei da Meia-Entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos no Brasil.

Aprovada em 2013, a lei assegura o benefício da meia-entrada em 40% do total de ingressos disponibilizados ao público em geral para jovens de baixa renda, estudantes e pessoas com deficiência.

Veja o teor da Lei abaixo:

De acordo com a nova legislação, para ter direito à meia entrada os estudantes deverão apresentar Carteira de Identificação Estudantil, expedida por entidades oficiais. O documento deve ser renovado anualmente, através de comprovação de matrícula, e será gratuito para estudantes de baixa renda.

A meia entrada para jovens de baixa renda será concedida com a apresentação da Identidade Jovem, que deverá ser emitida pela Secretaria Nacional de Juventude. São considerados jovens de baixa renda aqueles com idade entre 15 e 29 anos, pertencente à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Já as pessoas com deficiência precisarão apresentar o cartão do Benefício de Prestação Continuada ou documento do Instituto Nacional do Seguro Social que ateste a aposentadoria da pessoa com deficiência. O acompanhante também terá direito ao desconto.

Para todos os beneficiados com a Lei da Meia-Entrada, os documentos poderão ser exigidos na compra do ingresso e na entrada do evento.

Clique no link abaixo e veja a programação;

http://www.fipecaceres.com.br/