Sicredi realiza mostra do Programa A União Faz a Vida

Os projetos são de escolas de Araputanga, Comodoro e Pontes e Lacerda.

Nos meses de outubro e novembro foram realizadas 3 mostras pedagógicas dos projetos desenvolvidos através do Programa A União Faz a Vida. Os projetos são de escolas municipais, cooperativas educacionais, particular e APAE das cidades de Araputanga, Comodoro e Pontes e Lacerda.

Ao total foram mais de 80 projetos desenvolvidos através da metodologia do programa que tem como principal alvo os alunos e os educadores.

Segundo Marlene de Souza Santos, Presidente da Sicredi Noroeste MT e Acre, o Programa tem sido essencial para inserir valores de cooperação e cidadania no dia-a-dia escolar. Eduardo Francisco Duarte Ferreira, Vice-presidente da cooperativa ressalta que o programa tem o envolvimento de toda a comunidade, desde pais a empresários, o que nos remete a refletir que a educação é responsabilidade de toda a comunidade.

Na cidade de Pontes e Lacerda a mostra foi realizada no dia 28/10/2016 onde foram apresentados projetos da CEPEL (Cooperativa Educacional de Pontes e Lacerda). Em Araputanga, no dia 04/11/2016 e apresentaram projetos as escolas, E. M. JOSÉ EVARISTO COSTA, E. M. PROFESSORA CLEUZA BRAGA, E.M. RODOLFO TRECHAUD CURVO, FLOR DE ROMÃ, MORADA DOS PEQUENINOS, PE. JOSÉ DE ANCHIETA, PINGO DE GENTE.

Para finalizar, na cidade de Comodoro a mostra foi realizada no dia 11/11/2016 apresentaram seus trabalhos a, APAE – COMODORO, COEDUC (Cooperativa Educacional de Comodoro), E.M. DARCY RIBEIRO, E.M. ÉRICO VERRÍSSIMO, E.M. HELENA FELIX, E.M. JOÃO MEDEIRO CALMON, E.M. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, E.M. VITOR QUINTILIANO, E.M. CARLOS POMPERMAYER, E.M.I. NAMBIQUARA, E.M.I. VALE DO GUAPORÉ, E.M. TIAGO ELIAS FERNANDES, EMEI CANTINHO FELIZ, EMEI. JUSSARA TASCA e EMEI. SONHO ENCANTADO.

Ao todo, mais de 700 pessoas participaram da mostra.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3 milhões de associados e 1.366 pontos de atendimentos, em 11 estados do País*. Organizado em um sistema com padrão operacional único, conta com 95 cooperativas de crédito filiadas, distribuídas em quatro Centrais regionais, acionistas da Sicredi Participações S.A., uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo que controla uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

Mais informações estão disponíveis no site – sicredi.com.br.

* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia e Goiás.