Sicredi Noroeste realiza 5º Encontro Anual dos Coordenadores de Núcleo

O evento reuniu cerca de 130 pessoas entre Coordenadores, Conselheiros e Colaboradores da Cooperativa.

A Sicredi Noroeste MT e Acre realizou no último dia 21 de outubro mais uma etapa do Programa Pertencer que propicia a participação efetiva dos associados na gestão da cooperativa, o 5º Encontro de Coordenadores de Núcleo. O evento aconteceu em São José dos Quatro Marcos e contou com a presença da direção da Cooperativa e dos presidentes da Organização das Cooperativas Brasileira (OCB) e da Central Centro Norte do Sicredi que foram os palestrantes.

O Encontro além de ser um momento de prestação de contas e de exercer o valor de transparência na gestão é um momento para acompanhar como a Cooperativa tem contribuído com o crescimento das nossas comunidades. A abertura foi realizada pela presidente da Cooperativa, Marlene Souza Santos, que ressaltou que os coordenadores são os representantes dos nossos associados, por isso é fundamental a participação deles para o desenvolvimento da Cooperativa.

No total, 62 coordenadores entre efetivos e suplentesde núcleo da Sicredi Noroeste MT e Acre participaram do Encontro. O coordenador Sérgio Beck, de Conquista D’Oeste, garantiu sair do encontro ainda mais motivado para indicar novos associados e investir na cooperativa. “Eu acho esse encontro fundamental para levar informação para todos nós. Com isso a gente pode motivar ainda mais os associados a ter um conhecimento mais profundo sobre o funcionamento da nossa cooperativa. Muita gente entende o Sicredi como um banco e não se sente dono, que aquilo também é dele. Eu saio daqui ainda mais motivado a centralizar meus investimentos no Sicredi.”

Durante o encontro também foi apresentado um balanço das atividades da cooperativa no primeiro semestre de 2017, os investimentos já realizados e as realizações no projeto de expansão no estado do Acre. Duas agências já estão em pleno funcionamento e em ritmo de crescimento, uma em Acrelândia e outra na capital do estado, Rio Branco.

Durante a palestra do presidente da OCB, Onofre Cezário, destacou o crescimento da cooperativa. “Eu vejo que a Sicredi Noroeste MT e Acre com 30 mil associados, com balanço positivo e com uma reserva muito boa, é digna de qualquer um entrar e ser associado.”

Ele também destacou a importância desse tipo de encontro para fortalecer a cooperativa já que os associados participantes saem ainda mais confiantes e podem multiplicar as informações apresentadas. “Cada um tem de levar essa confiança recebida aqui no encontro para sua cidade e repassar essas informações.”

Outro palestrante do encontro foi o presidente da Central Sicredi Centro Norte, João Carlos Spenthof, que destacou os pilares do cooperativismo para que os coordenadores possam multiplicar essa ideia. Spenthof também parabenizou o Sicredi Noroeste MT e Acre pelo projeto de expansão das atividades para o norte do país. “A gente só tem a elogiar todo trabalho da equipe da Sicredi Noroeste e tenho confiança plenamente no sucesso e no crescimento espetacular nos próximos anos. O Sicredi é uma marca forte e um instrumento de desenvolvimento da região.”

Para fechar o encontro, o vice-presidente da cooperativa, Eduardo Francisco Duarte Ferreira, conversou com os coordenadores de núcleo expondo a importância de uma gestão participativa. “São eles que vão trazer pra gente o que os associados estão pensando, o que eles necessitam em atividade financeira pra desenvolver seu negócio.” Finalizou.