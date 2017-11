Sicredi Noroeste MT e Acre é novamente premiada por excelência na gestão

Prêmio é conferido pelo SESCOOP voltado para desenvolvido da autogestão das cooperativas e foi entregue pelo presidente nacional da OCB.

O crescimento da Cooperativa de Crédito do Noroeste de MT e Acre é reflexo de que as decisões tomadas estão sendo acertadas, resultando no desenvolvimento regional e na expansão de suas atividades e área de atuação. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma autoavaliação da gestão, de modo a melhorar cada vez mais. Essas melhorias foram reconhecidas durante evento realizado pelo Sescoop, Prêmio Excelência de Gestão.

A Premiação, desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, foi entregue no último dia 21 de novembro, em Brasília. A solenidade contou com a presença de cooperativas de diversos segmentos de todo país. Marlene Santos e André Stefanello, Presidente e Assessor de Processos e Qualidade respectivamente, da Sicredi Noroeste MT e Acre, estiveram no evento para receberem o prêmio.

“Esse prêmio significa que nós temos uma grande responsabilidade com o que fazemos na cooperativa. As equipes estão totalmente engajadas para melhorar os processos. Aproveito para agradecer aos associados, coordenadores de núcleo e colaboradores que participaram deste processo.” Ressaltou a presidente da Cooperativa, Marlene de Souza Santos.

O troféu veio na categoria Compromisso com a Excelência, e foi prata. O prêmio é dividido em três categorias: Primeiros Passos a Excelência, Compromisso com a Excelência e Rumo à Excelência.

O prêmio, realizado a cada dois anos, é uma maneira das cooperativas terem mais visibilidade e, ao mesmo tempo, promoverem o autodesenvolvimento e a adoção de boas práticas de governança e gestão. Isto é possível com o apoio do Programa de Desenvolvido da Gestão das Cooperativas (PDGC). A metodologia desse programa está pautada em itens como Planejar, Fazer, Verificar e Aprender.

Esta não é a primeira vez que o Sicredi Noroeste MT e Acre recebe esta premiação do Sescoop. Em 2015, a Cooperativa foi premiada na categoria Primeiros Passos com o troféu ouro. Atualmente a Cooperativa conta com 16 agências nos estados de Mato Grosso e Acre, com aproximadamente 29.520 mil associados.