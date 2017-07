Setor vê com bons olhos reabertura de frigoríficos em Mato Grosso

O Diretor-Executivo da Acrimat, Luciano Vacari, comemorou o anúncio da reabertura de pelo menos cinco plantas de frigoríficos em Mato Grosso, que estavam fechadas por conta do monopólio da JBS é da crise gerada pela operação Carne Fraca, deflagrada em maio.

”É bom para o produtor. É bom para Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino do país, com 30 milhões de cabeças de gado”, destacou Vacari, nesta sexta-feira (7), durante abertura da 53ª Expoagro em Cuiabá.

Vacari ressaltou que a reabertura dos frigoríficos significa​ mais alternativas de negociação para o produtor vender o gado para abate. Nos últimos meses o preço da arroba do boi caiu R$8.

No entanto, ele ponderou que o monopólio no setor ainda é muito grande, com apenas cinco grupos comandando 82% das plantas frigoríficas no Estado. Os grupos são a JBS, Marfrig, Minerva, Frialto e Redentor. “É preciso que mais plantas sejam reabertas para diminuir ainda mais esse monopólio” destacou o produtor rural.

As plantas com reabertura confirmadas no momento são do grupo Minerva, em Mirassol D’ Oeste, e Marfrig, em Nova Xavantina. Ainda há previsão de reabertura, nos próximos meses, de frigoríficos em Barra do Garças e mais duas unidades que estavam arrendadas pela JBS.

De 2006 a 2016, 21 frigoríficos foram fechados em Mato Grosso, o que provocou a demissão de mais de 5 mil trabalhadores. Essa situação resultou na criação de uma CPI na Assembleia Legislativa, que detectou um grande monopólio na compra de frigoríficos promovido pela JBS.

Fonte: RDM Online.