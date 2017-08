Servidora é presa por usar motocicleta do pátio da Ciretran de Comodoro

Uma servidora de carreira da 42º Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município Comodoro (644 km a Oeste) foi presa, na terça-feira (08.08), durante ação integrada da Polícia Judiciária Civil e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

C.A.M.G. de 49 anos foi autuada em flagrante por crime de peculato contra a administração pública. Ela foi surpreendida circulando pela cidade com uma motocicleta, que deveria estar apreendida no pátio do Ciretran de Comodoro.

A moto Honda Biz de cor azul deveria estar no pátio do Ciretran de Comodoro desde o dia 03 de julho de 2012. No entanto, estava na posse da servidora desde 2013.

A investigada foi descoberta durante as diligências, em continuidade a operação “Legado”, deflagrada pela Polícia Civil no final do ano de 2016, em conjunto com a Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (CFISC) e a Corregedoria do Detran de Mato Grosso.

Na ocasião vários materiais de procedência ilícita foram apreendidos. Entre eles três motocicletas que estavam em circulação, quando deveriam estar paradas no órgão de trânsito. Ainda na oportunidade, duas pessoas foram presas, sendo uma delas o chefe do Ciretran de Comodoro.

A funcionária pública foi conduzida à Delegacia de Polícia, interrogada e indiciada pelo crime de peculato. A motocicleta foi devolvida ao órgão.

Por: Assessoria | PJC-MT.