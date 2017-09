Serginho Pinheiro será a atração de hoje, no 16º Rodeio de Conquista D’Oeste

O 16º Rodeio de Conquista D’Oeste teve início nesta quinta-feira (28/09), com rodeio em touros, apresentação da dupla ‘AS MARIANAS’ e um mega show com Anselmo & Rafael.

Hoje, sexta-feira (29/09), o rodeio continua, e para fechar a noite, a sofrência está garantida, com o cantor e compositor, Serginho Pinheiro Cabaret.

Sua primeira composição de sucesso foi ‘Escrava do Amor’, feita em parceria com Jefferson Farias e gravada pela dupla Gian & Giovane. O êxito obtido com essa música tornou evidente seu imenso talento pra composição e hoje, Serginho tem mais de 400 obras gravadas pelos maiores ícones da música brasileira, entre eles Zezé di Camargo e Luciano, Bruno & Marrone, Leonardo, Roberta Miranda, Raça Negra, Gian & Giovane, Christian & Ralf, César & Paulinho, Teodoro & Sampaio, Zeca Pagodinho, Araketu, Karametade, Calcinha Preta, entre outros vários nomes da música popular brasileira.

Venha prestigiar…

A entrada é franca, e o convite é da Comissão Organizadora e Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste.

Por: Leandro Régis / Da Redação.