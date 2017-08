Senar oferece cursos e leva conhecimento gratuito aos moradores de Porto Esperidião

O curso ministrado na comunidade Sete Galhos teve apoio do Sindicato Rural e Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura

O curso de “Compotas, frutos cristalizados, geléias e doces em pasta” do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso) vai além da fabricação de produtos. Ele passa por todas as etapas do processo, como valor nutricional dos alimentos, seleção dos frutos, equipamentos, pesagem, preparo e comercialização.

Com duração de 24 horas, o treinamento capacitou 15 participantes, aconteceu na residência de um dos alunos e ensinou a produzir doces de frutas (geléias, caldas, doces em massa e pasta, frutas cristalizadas, sucos, licores) utilizando as práticas adequadas de fabricação.

Questionada sobre o perfil profissional deste curso, a secretária de Assistência Social, Cláudia Regina de Oliveira, esclarece que “o treinamento ensina muito mais que saber fazer a receita corretamente. Ele ensina competências como, a correta manipulação da matéria prima, higiene nos alimentos, educação ambiental, pesos, medidas e muitas outras coisas”.

Cláudia também relata outro diferencial do curso. “É super importante que os alunos saibam como gerar renda com esses doces. Durante o curso, os alunos aprenderam diferentes métodos de preparo, conservação e substituição de produtos, além de dicas de comercialização e exposição para o cliente”, disse a Secretária ao parabenizar os participantes.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.