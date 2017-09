Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é marcada por diversas atividades em Jauru

Criada em 1964, a semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é comemorada entre os dias 21 a 28 de agosto. Esta data tem o objetivo de ressaltar a importância de entender e discutir conceitos, ideias, sugestões e temas relacionados com a vida de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Neste ano, o tema é Construindo uma história de igualdade e de oportunidade para todos.

E para tornar essa data memorável, foram realizadas ações em todo o Município, os alunos atendidos pela APAE-JAURU participaram de inúmeras atividades em lojas, repartições públicas, agências bancárias e ao ar livre, como na caminhada pela principal avenida da cidade (Avenida Padre Nazareno Lanciotti) onde puderam contar com apoio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

O encerramento das atividades foi realizado no salão de festas da instituição no dia 02 com um delicioso Jantar para arrecadação de fundos para a instituição, como de tradição a melhor Feijoada de Jauru.

Por: Assessoria.