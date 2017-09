Semana do Idoso é aberta com festa no Terminal turístico, em Pontes e Lacerda

A Prefeitura de Pontes e Lacerda abriu na manhã desta terça-feira (26/09), as atividades da Semana Nacional do Idoso. O evento recebeu integrantes do projeto Feliz Idade e foi coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, nas dependências do Terminal Turístico.

A programação iniciou com um delicioso café da manhã, seguido de um desfile para escolha do Rei, Rainha, Príncipe e Princesa da Primavera, sorteio de brindes e muito arrasta pé. A festa também contou com participação da vereadora Márcia Pontes (SD), que é muito querida pelos integrantes do grupo Feliz Idade.

Na quinta-feira (28/09), a programação acontece no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e terá banho de piscina, atividades lúdicas e orientação voltada á saúde do idoso.

Já no domingo, dia 1º de outubro, as atividades acontecerão no lar “Irmã Afonsina”, com café da manhã, brincadeiras, roda de bate papo e um delicioso almoço.

Por: Leandro Régis / Da Redação.