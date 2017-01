Sem prefeito diplomado, presidente da Câmara, Odair Vargas assume a administração interina de Conquista D’Oeste

Á espera da eleição suplementar que deve acontecer nos próximos meses, os moradores de Conquista D’Oeste viram o presidente da Câmara de Vereadores, Odair José Vargas, o professor Odair (PP) tomar posse como prefeito interino do município, na manhã do dia 1º de janeiro.

A solenidade ocorreu no plenário da Câmara Municipal e em sua fala, Odair garantiu que irá fazer uma administração tranquila para não comprometer as finanças do município. “A prefeitura possui estabilidade financeira, está com as contas em dia e um recurso razoável. Vamos realizar algumas ações que estavam previstas no orçamento até que haja uma definição para o cargo”, disse o prefeito interino.

Entenda o Caso:

A eleição de outubro teve três candidatos, sendo que dois tiveram as suas candidaturas impugnadas. O então prefeito, Walmir Guse (PSDB) conseguiu 818 votos, enquanto o produtor rural, Fábio Herbert (PPS), obteve 554.

Eleito, José Carlos (PMDB) recebeu 827 votos. Entretanto, a soma dos votos dos três chega a 2.199, isto é, se os candidatos não estivessem impugnados. Dividindo esse total em porcentagem, os candidatos que tiveram seus votos congelados somariam juntos 62,4% dos votos, superando o percentual do peemedebista eleito.

Mesa Diretora:

Com a ida de Odair à Prefeitura, o vice-presidente da Câmara, Edilson Dutra (PSD) assumiu a presidência. A primeira-secretaria (ordenadora de despesas) fica com Marlene da Silva (PSD) e a segunda-secretaria, ocupada pela vereadora Clenismar Arcanjo (DEM).

