Seleção de Conquista D’Oeste garante vaga na segunda fase da Copa Centro América de Futsal

Durante a entrega de tênis e uniformes para os atletas que estão representando Conquista D’Oeste no maior torneio de futebol de salão de Mato Grosso, a prefeita Maria Lúcia posou para fotos e desejou sorte aos atletas na competição.

“Desejo a todos, boa sorte e no que depender da atual administração. Independente de categoria ou modalidade, nossos serão incentivados e ajudados no que for preciso”, disse a prefeita Maria Lúcia.

Com uma vitória e uma derrota no triangular, a seleção de Conquista D’Oeste garantiu vaga na próxima fase da competição.

No jogo contra Campos de Júlio, a seleção de Conquista D’Oeste não foi bem e acabou derrotada por 7 a 4. Já a vitória veio contra a seleção de Comodoro, 9 a 4. Uma vitória para lavar a alma.

Realizada pela TV Centro América (afiliada a Rede Globo), a competição foi criada para valorizar o esporte mais praticado no Brasil. O tradicional evento acontece em Mato Grosso pela 15ª vez.

Por: Leandro Régis / Da Redação.