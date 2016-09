Deputado Wancley pede ao governo autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil

Com a proposta defendida pelo deputado e policial, Wancley Carvalho (PV), a entidade prestará melhores serviços à comunidade

Eduardo Cardoso

Estruturar a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT) como autarquia especial, garantindo autonomia no exercício das atividades de investigação criminal é a proposta do deputado Wancley Carvalho (PV), aprovada em plenário e encaminhada ao Governo do Estado.

A indicação do parlamentar tem como objetivo criar uma nova cultura de trabalho, com foco na eficiência da instituição e melhores resultados para população.

Pela proposta, a PJC deverá ser organizada na forma de autarquia, vinculada ao chefe do poder executivo, que confere autonomia administrativa, funcional e financeira a instituição. Por sua vez, caberá a própria PJC elaborar a sua proposta orçamentária e adquirir, por meio dos processos legais, materiais e serviços necessários.

Segundo Wancley, a organização da Polícia Civil em forma de autarquia promoverá maior celeridade nos serviços de segurança pública. “Os crimes passarão a ser solucionados em menor tempo. Além disso, os municípios do interior serão os maiores beneficiados, pois a descentralização alcançará todas as unidades de segurança”, pontuou o parlamentar que também é investigador de polícia.

Hoje, sem autonomia financeira, vinculada a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), policiais precisam se deslocar até a capital, das mais diversas delegacias regionais, por exemplo, para buscar materiais necessários para o funcionamento das delegacia. Com novo modelo de gestão, a aquisição de materiais básicos poderá ser feita na própria região.

A proposta sugerida pelo parlamentar mato-grossense já foi adotada pelo governo do estado do Acre e do Distrito Federal. Na Câmara Federal tramita uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que confere autonomia às Polícias Civil do país.