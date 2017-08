Secretaria de Saúde realiza palestras na zona rural de Porto Esperidião

A prefeitura de Porto Esperidião mobilizou servidores da Secretaria Municipal de Saúde e promoveu palestras sobre as DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e Gravidez na Adolescência, para moradores da comunidade Vila Picada.

O trabalho de conscientização aconteceu tanto no PSF da comunidade, quanto na Escola Municipal Dona Lila Hill de Souza, com participação de toda a comunidade. Estima-se que umas duzentas pessoas entre jovens e adultos, tenham participado das palestras.

De acordo com o secretário de Saúde, Alfeu Mussolino, estas palestras informativas são de grande valia para a comunidade, pelas questões de ensinamento preventivo, pois a partir delas, as pessoas passam a se cuidar de forma eficiente. Segundo ele, este cuidado reflete diretamente na qualidade de vida da população rural, e reduz os gastos com a saúde pública.

Por: Assessoria.