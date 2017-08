Secretaria de Saúde realiza conferências em Vila Bela

A prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade realizou na semana passada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), a 8ª Conferência Municipal de Saúde e 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde.

As Conferências Municipais de Saúde são de extrema importância para o bom funcionamento da gestão municipal, por meio dela é possível avaliar a situação de saúde do município e propor diretrizes para a formulação da política de Saúde. Prevista na Lei nº 8142/90, a conferência deve acontecer a cada quatro anos e contar com a representação dos vários segmentos sociais, seu produto expressará as necessidades de saúde daquela população e servirá de base para a construção do Plano Municipal de Saúde (PMS), para os planos e metas estaduais, que por sua vez serão base para o plano e metas nacionais.

Durante o evento, houve elaboração, apresentação e votação das propostas colocadas em discussão, sendo elas:

V – Papel da Vigilância em Saúde na Integralidade do cuidado individual e coletivo em toda Rede de Atenção à Saúde.

IV – Vigilância em Saúde participativa e democrática para enfrentamento das iniquidades em Saúde.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.