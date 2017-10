Secretaria de Obras segue trabalhando para garantir qualidade no acesso urbano e rural em Jauru

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos tem trabalhado firme na recuperação das estradas rurais do município de Jauru.

Desde o início do ano, a equipe da Secretaria de Obras, executa ações de melhoria, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural, onde as ações visam garantir ao cidadão o direito de ir e vir com qualidade e rapidez, além de facilitar o trabalho de escoamento da produção agrícola e pecuária das grandes, médias e pequenas propriedades rurais.

De acordo com o secretário Ronivon Bedonni, está sendo realizado um trabalho diferenciado, de alargamento dos pontos estreitos, visando máxima qualidade nas ações, para que os serviços sejam duradouros e possam trazer economia aos cofres públicos.

Pensando no período chuvoso que ora se aproxima, muitas pontes que estavam em situação precária foram restauradas. Os bueiros e drenos/manilhas são periodicamente reparados ou trocados.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.