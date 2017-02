Secretaria de Obras intensifica suas ações em Porto Esperidião

Começo de um ano extremamente chuvoso e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Porto Esperidião intensifica suas ações em diversos pontos do município, principalmente na zona rural, onde os casos de alagamento e destruição de pontes se tornam mais frequentes.

Reginaldo Alves da Cruz é responsável pela pasta e fala sobre o andamento dos trabalhos, tanto no campo através da recuperação das estradas vicinais, quanto na cidade onde o projeto Cidade Limpa e a operação Tapa Buraco tem dado uma repaginada nas principais vias do município.

Pontes e estradas vicinais estão recebendo cuidados especiais da Secretaria, que relaciona as más condições das estradas ao período chuvoso.

“Aceitei o convite do prefeito Martins e espero contribuir com o desenvolvimento de Porto Esperidião. É a minha primeira vez à frente de um cargo público e me sinto honrado pela confiança. Fizemos um levantamento das demandas e já iniciamos algumas ações, como por exemplo, a recuperação das estradas, que se encontravam em péssimas condições por conta da chuvarada”, destaca o Secretário.

Outra dificuldade encontrada pela nova administração envolve a frota veicular do município, que nas palavras do próprio Secretário, “estava totalmente sucateada” quando a nova gestão assumiu o município.

Reginaldo também fala sobre a dificuldade financeira pela qual os municípios brasileiros estão passando e de como pretende utilizar os recursos do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação). Segundo o mesmo, Porto Esperidião tem mais de 4 mil km de estradas e inúmeras pontes, que exigem cuidados da administração municipal e também do governo estadual por meio dos repasses do Fethab.

Por: Leandro Régis / Da Redação.