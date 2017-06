Secretaria de Esportes finaliza Campeonato de Futebol para Veteranos em Jauru

A decisão do Campeonato Municipal de Futebol para Veteranos aconteceu na tarde de domingo (11/06), no estádio Vicente José Lopes, em Jauru e teve a equipe CRJ como grande campeã da competição.

Oferecido pela Prefeitura Municipal, o evento foi coordenado com muito sucesso pela Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, comandada pelo professor Waldeci Garcia.

Após 90 minutos de muita emoção, persistência e concentração, prevaleceu a força coletiva do elenco da equipe campeã, que teve ainda o atleta Everson como goleiro destaque da competição e o atacante Otávio Lana como artilheiro.

A cerimônia de encerramento, com entrega das premiações contou com a presença do vice-prefeito, Waldir Garcia (DEM), do presidente da Câmara de Vereadores, João Leite (PSD), do vereador Luis Paulo (PSD) e claro, do secretário Waldeci.

Com a palavra, o vice-prefeito Waldir Garcia parabenizou as equipes de modo geral, que participaram da competição e reafirmou o compromisso da atual administração com os desportistas amadores do município.

O secretário Waldeci garantiu que outras competições já estão sendo formatadas pela coordenação e devem começar nos próximos dias.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.