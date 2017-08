Secretaria de Esportes finaliza 2º Campeonato de Futsal em Conquista D’Oeste

A grande final do 2º Campeonato Municipal de Futsal foi realizada na semana passada, cercada de adrenalina e muita emoção, onde o time da Estancia Freitas ganhou nas penalidades por 3 x 2 da Casa do Produtor , consagrando-se assim Bicampeão do campeonato.O público mais uma vez se fez presente em grande numero para mais esse campeonato e dessa vez fez a diferença, a cada gol uma grande comemoração.

O time da Estância saiu na frente com gol do artilheiro da competição, Devis Nery, mas logo depois a Casa do Produtor não só empatou como virou o jogo, pra 4 x 1.

Ai a torcida fez a diferença, incentivando e gritando a cada gol marcado pela Estância Freitas, empatando em 4 x 4, levando a decisão para as penalidades, onde foi consagrado a equipe da Estância Freitas sagrou-se bicampeã da competição.



Artilheiro da competição com 18 gols foi Devis Nery da Estância Freitas.

Goleiro menos vazado, Renan também da Estância Freitas.

A média de gols por partida esse ano foi superior ao ano passado com 5 gols.

Por: Washington Santos / Assessoria.