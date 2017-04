Secretaria de Esporte e Lazer encerra Copa Verão de Futsal em Vila Bela

A grande final da Copa Verão 2017 de Futsal aconteceu em Vila Bela da Santíssima Trindade na noite de sexta-feira (31/03) e mobilizou centenas de pessoas. Atletas, comissões técnicas, equipe de arbitragem, amigos e familiares, marcaram presença no Ginásio Municipal Professor Ermilindo Fernandes Leite e viram ótimos jogos.

Na categoria masculino, a tradicional equipe do Independente faturou mais um caneco ao vencer a equipe denominada Canarinho, pelo placar de 4 a 2. Já entre as mulheres, o título ficou com a equipe Unidas Por Acaso (UPA).

O vice-prefeito, André Bringsken (PMDB) compareceu no ginásio e representou o prefeito Wagner Vicente (PV), que cumpria compromissos fora do município.

A Câmara Municipal também marcou presença na festa do esporte, através de seu presidente, Flávio Ferreira de Souza (PP), dos vereadores Juarez Nava (PSDB), Dalton Frazão (PV) e do vereador Elias da Conceição Silva (PP).

Feliz com o sucesso do evento, o Secretário de Esporte e Lazer, Aquino Bispo parabenizou as equipes pela lealdade dentro das quatro linhas e garantiu que esta é só a primeira de muitas competições que o município ainda deve realizar esse ano. O Secretário disse também que a Copa Verão já é tradição no município e falou sobre o apoio incondicional do Executivo Municipal juntamente com a Câmara de Vereadores, para que o evento fosse realizado.

A competição teve dois meses de duração, com jogos nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre com casa cheia, e envolveu 14 equipes, sendo 10 masculinas e 4 femininas.

Além da entrega de troféus para as equipes finalistas, também houve premiação em dinheiro. No total, foram quase R$ 3 mil em premiação.

Por: Leandro Régis / Da Redação.