Secretária de Educação faz reunião com os servidores sobre a Semana Pedagógica

Por considerar que a primeira semana do ano letivo é a mais importante tanto para a Secretaria de Educação como para as escolas é que a Secretaria de Educação promoveu de 06 á 10 de fevereiro a Semana Pedagógica, momento este em que todos os educadores se reuniram para projetar os próximos 200 dias letivos. Documentos importantíssimos como o Projeto Politico Pedagógico, Propostas Curriculares e os Regimentos das Escolas foram discutidos pela equipe. A abertura da Semana Pedagógica foi na manhã do dia 06, no Centro Social Rafael Vilhalva e contou com a presença do Representante do Prefeito, Secretária de Assistência Social, Secretária de Educação, Presidente da Câmara de Vereadores, Vereadores e de toda Equipe de Educadores (professores e funcionários) que com tanto carinho participam ativamente no processo de desenvolvimento da Educação de Nova Lacerda. A Secretária de Educação, a Assessora Pedagógica e os Diretores, falaram da importância de se manter a equipe unida e do envolvimento de todos no processo. Segundo a Secretária de Educação toda a Equipe de Educadores estão de parabéns porque apesar das muitas adversidades lutam por uma educação de qualidade.

Matéria: Eliana Viana

Foto: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz)