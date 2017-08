Secretaria de Assistência Social/CRAS de Nova Lacerda, realiza Curso de Pintura em Tecido no P.A. São José

Realizado no P.A. São José, pela Secretaria de Assistência Social/CRAS e ministrado pela instrutora Elizama Santos Oliveira, o curso de Pintura em Tecido iniciou no dia 11 de julho, com término no dia 24/08 e duração de 45 dias, tendo 15 participante que além de realizarem diversos trabalhos receberam o certificado de conclusão. O curso foi realizado através de iniciativa da Secretária Carliane Tafarel Silva e da Coordenadora do CRAS, Pâmela Rinaldi.

A Secretária de Assistência Social, Carliane Tafarel Silva, acompanhou a conclusão do curso que agradou a todos que participaram. Por ser o primeiro ministrado nessa comunidade, os moradores ficaram empolgados e aproveitara a presença da secretária para solicitar mais cursos como este.

Em contra partida, a Secretaria comunicou que já está trabalhando para que seja levado o curso de derivados de leite, que possivelmente será ministrado através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Por: Assessoria de Imprensa (Alex Munhoz).