Secretaria de Assistência Social realiza primeira edição do projeto Moeda Social em Pontes e Lacerda

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS) de Pontes e Lacerda promoveu na tarde desta terça-feira (05/12), a primeira edição do projeto Moeda Social, direcionado exclusivamente a quem participou dos projetos, palestras e oficinas disponibilizadas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ao longo do ano.

Muitas pessoas estiveram na sede do CRAS para conferir, utensílios de cama, mesa e banho, acessórios, brinquedos, artigos de decoração, calçados e vestuário disponíveis neste divertido sistema de comercialização.

Criado pela atual gestão, o projeto Moeda Social visa incentivar mulheres, mães de famílias em situação de vulnerabilidade á participarem dos serviços ministradas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A cada participação, uma moeda simbólica para as compras.

O projeto Moeda Social, nada mais é que um sistema de dinheiro fictício administrado pelo próprio CRAS, e só tem valor no Bazar Social, promovido anualmente pela Secretaria de Assistência Social.

Além das compras, sorteios de brindes, brincadeiras e um delicioso café da tarde, elas ainda puderam levar para casa peças de roupas doadas pela comunidade.

Presente no evento, a vereadora Márcia Ponte (SD) parabenizou as mulheres pela dedicação em buscar melhorias na qualidade de vida, e estendeu elogios à equipe do CRAS pelo belíssimo trabalho.

Por: Leandro Régis / Da Redação.