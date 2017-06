Secretaria de Assistência Social realiza Campanha do Agasalho em Pontes e Lacerda

Com o tema: “Cabide não sente frio”, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS) está promovendo a tradicional Campanha do Agasalho em Pontes e Lacerda.

Iniciada na última terça-feira (20/06), a campanha visa arrecadar o maior número possível de roupas, calçados e cobertores, que após o fim da campanha, serão distribuídas para centenas de famílias carentes, cadastradas nos programas sociais do município.

A campanha abrange escolas públicas e particulares e conta com diversos parceiros no comércio local. O encerramento da campanha será no dia 10 de julho.

Inúmeras caixas foram distribuídas no comércio local e estão prontas para receber a sua doação.

Órgãos públicos como, Fórum, Polícia Militar, Câmara Municipal e Corpo de Bombeiros também participam da ação.

No caso das Escolas, haverá uma premiação para a instituição que mais arrecadar.

Por: Leandro Régis / Da Redação.