Secretaria de Assistência Social realiza 9º Encontro da Melhor Idade em Nova Lacerda

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou em Nova Lacerda no último dia 22, o 9º Encontro da Melhor Idade. O evento aconteceu na chácara do sr. Valtemar, próximo ao município de Nova Lacerda. Além de um ambiente diferente, o encontro foi cheio de surpresas, brincadeiras e uma mesa farta com torta bolos e salgados.

Nos participantes, a iminente expressão de ansiedade pelo retorno das atividades em 2018.

Último encontro de 2017, o evento foi marcado por grandes emoções. Houve revelação do Amigo Secreto, que rendeu muitas gargalhadas, contando inclusive com a participação dos vereadores João Aparecido de Góis (PSB) e Adair José da Silva (DEM).

Ambos elogiaram as ações coordenados pela secretária, Carliane Tafarel Silva, que em seu discurso agradeceu o sr. Valtemar pelo espaço cedido e homenageou a equipe de colaboradores do social, por desempenharem suas atividades tanto amor e dedicação.

Por: Alex Munhoz / Assessoria de Imprensa.