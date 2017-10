Secretaria de Assistência Social realiza 8º Jantar da Melhor Idade em Nova Lacerda

Aconteceu nesta quinta-feira (16/10), nas dependências do CRAS, 8º Jantar da Melhor Idade. O evento que iniciou às 19hs, contou novamente com a participação da banda do “Cidoca”, que tocou as tão conhecidas músicas sertanejas “Raiz”, além da música, foi entregue os nomes do amigo secreto que será revelado no próximo jantar.

O evento que ao longo do ano foi realizado com temas variados e vem agradando os participantes idosos, crianças e adultos, quando convidados, e encantando os servidores que se empenham na organização.

A Secretária de Assistência Social, Carliane Tafarel Silva e o prefeito Uilson José da Silva (DEM), apesar de não poderem participar deste jantar, revelam em conversa após o evento, que se sentem lisonjeados em ver a alegria dos idosos e contam os dias para a próxima festa.

Por: Assessoria de Imprensa / Alex Munhoz.