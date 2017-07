Secretaria de Assistência Social promove mais um Jantar dos Idosos em Nova Lacerda

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Lacerda promoveu no último dia 21, o 5º Jantar da Terceira Idade. O evento aconteceu na sede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e recebeu um grande público.

Como de costume, houve sorteio de brindes, apresentação da banda oficial do projeto e música ao vivo com participação especial do “Tião da Viola” e muita dança. O tema da festa foi “Baile á Fantasia”.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM) compareceu ao jantar, cumprimentou os amigos e deu boas risadas com os causos contados pelos participantes. Para o administrador, o evento realizado mensalmente pela Secretaria de Promoção Social vai além de um simples jantar, segundo ele, o encontro busca a interação de uns com os outros e visa estreitar as relações no convívio familiar.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.