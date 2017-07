Prefeitura distribui agasalhos em Pontes e Lacerda

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS) de Pontes e Lacerda realizou na tarde de quarta-feira (19/07), o encerramento da Campanha do Agasalho, que teve o tema: “Cabide não sente frio”. Iniciada no dia 20 do mês passado, a campanha durou um mês e arrecadou um grande número de roupas, calçados e cobertores.

A entrega gratuita de todo o material recolhido neste período aconteceu na sede do Lions Clube e contou com centenas de famílias carentes, inscritas nos programas sociais da Prefeitura Municipal.

Feliz com o encerramento da campanha, a chefe de departamento, Sônia Santana agradeceu os parceiros desta ação, em especial as escolas e o projeto Guarda Mirim, que foram os recordistas em arrecadação.

Órgãos públicos como, Fórum, Polícia Militar, Câmara Municipal e Corpo de Bombeiros também foram parceiros da mobilização.

Por: Leandro Régis / Da Redação.