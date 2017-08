Secretaria de Assistência Social, entidades, Igrejas e parceiros entregam alimentos e cobertores arrecadados na Portaria Solidária da 25ª Expoeste

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS), entidades, Igrejas e parceiros realizaram em Pontes e Lacerda, na tarde desta terça-feira (22/08), a entrega das Cestas Básicas e Cobertores arrecadados através do projeto Portaria Solidária, da 25ª Expoeste. A entrega dos mantimentos aconteceu na sede do Rotary Club e contou com a presença de diversas famílias. De acordo com a chefe de departamento da Secretaria, Sônia Sant’Ana, “quase mil famílias foram contempladas nesta ação idealizada pela Prefeitura Municipal”.

E na oportunidade, a mesma agradeceu aos parceiros: Centro Espírita Jesus Consolador, Associação aos Olhos de Deus (IBN), Lions Clube, Rotary Club, Igreja Adventista (ADRA), Igreja Presbiteriana Renovada, Primeira Igreja Batista, Igreja Perante os Olhos de Deus, Igreja Missionária Encontro com Deus, Igreja Ministério Sal da Terra, CONSEG e Rádio Cidade FM pelo brilhantíssimo trabalho em prol a comunidade ponteslacerdense.