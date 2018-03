Secretaria de Assistência Social e Trabalho finaliza mais um curso em Pontes e Lacerda

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de Pontes e Lacerda (SEMAS) encerrou nesta sexta-feira (09/03), mais um curso de capacitação em parceria com o Sindicato Rural através do SENAR-MT (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso).

O curso profissionalizante de Transformação Caseira de Produtos Embutidos, Defumados e Beneficiamento de Carne de Frango aconteceu entre os dias 05 e 09 deste mês, no barracão do Centro Espírita Jesus Consolador e capacitou 14 mulheres da comunidade local.

André Vitaliano é orientador do SENAR e destaca como positiva a participação de suas alunas. Segundo ele, toda a turma se mostrou interessada e encontra-se apta a produzir e comercializar mais de 17 receitas com derivados do frango.

Representante do Centro Espírita, Sueli Fernandes fala sobre a importância de se levar conhecimento ao público de Pontes e Lacerda. “Acho isso muito importante. O Centro possui uma estrutura muito boa, que ao longo da semana não é usada. Então nos colocamos a disposição da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social e do Sindicato para que as pessoas de Pontes e Lacerda tenham acesso ao conhecimento, de forma gratuita”, destacou ela.

Nesse período, as participantes receberam orientações técnicas adequadas para a conservação da carne de frango e de transformação caseira de produtos derivados, além de cortes, recortes e desossa (frango inteiro e coxa).

Maria Luciene, moradora do assentamento Barra do Marco participou do treinamento e confiante, espera obter aumento na renda e colocar em prática todo o seu aprendizado.