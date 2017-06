NOVA LACERDA: Secretaria de Assistência oferece mais um jantar aos idosos do projeto Melhor Idade

No último dia 26, familiares e integrantes do projeto Melhor Idade tiveram acesso a mais um jantar, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Lacerda. O evento aconteceu no salão de eventos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e recebeu mais de 150 convidados.

Além de um delicioso jantar, houve música ao vivo, dança, bingo e muita diversão.

A primeira-dama e Secretária de Assistência Social, Carliane Tafarel ficou feliz em ver a casa cheia, e com novos integrantes. A mesma também elogiou sua equipe pela lindíssima festa realizada em comemoração ao Dia das Mães. Segundo Carliane, é muito satisfatório ver a alegria dos idosos, participantes do projeto.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM), também marcou presença no evento, se mostrou participativo e convidou as famílias a participarem do 15º Rodeio de Nova Lacerda, que acontece de 1º a 04 deste mês.