Secretaria de Agricultura traz representantes do MT Fomento e auxilia empreendedores de Porto Esperidião

Visando o acesso ás linhas de crédito para os micro e pequenos empreendedores do município, a Secretaria de Agricultura de Porto Esperidião apresentou na semana passada, o MT Fomento, do programa Desenvolve Mato Grosso.

Uma reunião com representantes do MT Fomento aconteceu no fim do mês passado, no plenário da Câmara Municipal e mobilizou a classe empreendedora do segmento agrícola de Porto Esperidião.

O MT Fomento é uma instituição financeira ligada a vice-governadoria do Estado de Mato Grosso e tem como principal função fomentar pequenas iniciativas de empreendedorismo, com o objetivo de gerar emprego e renda.

A instituição tem ajudado muitos pequenos empreendedores a saírem da informalidade e ampliarem seus negócios, emprestando valores que vão de R$ 2 mil até R$ 100 mil, conforme a necessidade e capacidade de pagamento de cada empreendedor, que poderão ser pagos em até 60 vezes, a um juro mensal que varia entre 1 a 1,5%.

Por: Leandro Régis / Da Redação.