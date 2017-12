Saúde é prioridade da gestão Paulo Remédio em Glória D’Oeste

Desde que assumiu a prefeitura, no início deste ano, o prefeito de Glória D’Oeste, Paulo Remédio (PSB) tem trabalhado para executar melhorias em diversos setores do município, especialmente na saúde, que é tratada como prioridade em sua gestão.

Esta afirmação pode ser comprovada através da quantidade de ações desenvolvidas até aqui: compra de medicação básica; capacitação de seus profissionais; aquisição de novos veículos para o transporte de pacientes; entre outros.

“Quando assumimos a prefeitura, nos deparamos com uma farmácia básica completamente desabastecida. Gastamos mais de R$ 60 mil para repor o estoque de medicação básica e pretendemos manter este serviço durante toda a nossa gestão. Também realizamos investimentos e mudanças no transporte de pacientes, que conta com 4 ambulâncias e 7 motoristas. Outra conquista de nossa gestão foi o credenciamento do PSF de Monte Castelo D’Oeste, no distrito de Tabuleta junto ao Ministério da Saúde. Hoje o PSF encontra-se em pleno funcionamento, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde em tempo integral, e atendimentos odontológicos duas vezes na semana”, disse o prefeito Paulo Remédio.

Daiane Teodoro é a secretária da pasta e fala sobre o compromisso da atual gestão com os seus pacientes. “É claro que às vezes sempre falta um ou outro medicamento, mas a nossa intenção é garantir a totalidade deles para os pacientes de nossa cidade, principalmente aos diabéticos e hipertensos”, explicou a secretária.

Á exemplo dos demais prefeitos brasileiros, Paulo Remédio fala das dificuldades enfrentadas pela crise política e econômica do país no ano de 2017, e diz acreditar em dias melhores. “Eu acredito que 2018 será melhor. Estamos fazendo um caixa financeiro para começar bem o ano que se aproxima, e concluir algumas obras que estão paradas”, disse ele.

Um dos veículos disponíveis para transporte dos pacientes é fruto de emenda parlamentar do deputado estadual, Dr. Leonardo Albuquerque (PSD), há alguns meses.

“Tínhamos três ambulâncias em funcionamento, e outra, uma Fiat Doblô, que estava parada há um bom tempo, mas o prefeito conseguiu um novo motor e a colocaram para rodar. Então hoje, a nossa secretaria conta com quatro ambulâncias para auxiliar no deslocamento dos nossos pacientes até Cáceres ou Cuiabá. Sem falar de mais outra destinada pelo deputado Dr. Leonardo recentemente”, disse Daiane.

