Guarda Mirim está sendo criada para atender adolescentes em São José dos Quatro Marcos

No dia 6 de agosto de 2017, em São José dos Quatro Marcos, uma reunião realizada por um grupo de jovens, estando presente a Secretaria Adjunta da Casa Civil, Paola Reis, foi aprovada a criação da “Associação Movimento Jovem por Quatro Marcos”, onde dentro dos seus quadros, a criação da “Guarda Mirim”.

Desde a primeira reunião, foi cumprido os registros e publicações legais, com a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, estando eleita como Presidente a estudante de psicologia Poliana Alves Machado, Vice-Presidente a jovem Patricia Eliane e Conselho Fiscal Alexandre Valverde.

O Projeto conta com a colaboração do sargento da reserva da Marinha, Nilomar Cunha, que discorreu sobre as perspectivas e benefícios no âmbito da promoção humana para as crianças e jovens que vierem para instituição. “Em Mirassol D’Oeste tivemos inúmeros jovens empregados , além de alguns cursos pagos pelo Estado”, cita o Sargento da Marinha.

O Projeto, de formação militar no tocante a disciplina e continência, não se filiam a nenhuma corrente religiosa, ideológica ou política e não está organizado em nenhuma estrutura rígida de comando.

Dentre os principais pontos destacam-se a colocação no mercado de trabalho, embasada na lei do menor aprendiz, meramente assistencialista, contudo, com a intenção de ganhar novas dimensões e perspectivas, tornando-se um agente importante na formação moral, profissional e ética dos assistidos.

O projeto apresenta muitas variações e diferenças nas cidades em que se desenvolve, contudo, tem sido tomadas medidas no sentido de homogeneizar o projeto e fortalecê-lo, como o projeto “Jovens de Atitude – Uma nova Visão sobre a Guarda Mirim”.

Haverá campanhas educacionais, onde os jovens da Guarda Mirim de São José dos Quatro Marcos deverá cultivar o patriotismo, ética, disciplina, compromisso com horário, competência, qualidade, honestidade, apresentação pessoal, motivação, auto-estima, comunicação, trabalho em equipe, perspectivas pessoais e profissionais.

A “Guarda Mirim” irá proporcionar aos jovens cursos e palestras de capacitação, preparando-o a ingressar no mercado de trabalho, além de proporcionar palestras como primeiros socorros, prevenção as drogas, educação no trânsito, educação ambiental, sexualidade, orientação profissional, concurso de redações, entre outros.

A Guarda Mirim de Quatro Marcos, também irá proporcionar aos jovens cursos e palestras de capacitação, preparando-o a ingressar no mercado de trabalho, na qualidade de menor aprendiz.

As inscrições dos jovens para o Projeto Social será realizada no dia 27 de agosto, as 14:00 horas, na Praça da Matriz, na faixa etária de 7 a 17 anos, ambos os sexos, voluntários, da cidade de São Jose dos Quatro Marcos.

Futuramente a Guarda necessitará de um imóvel, um espaço físico, o qual poderá ser cedido por órgãos públicos ou alugado.

“O primeiro passo foi dado com sucesso, mas existem mais etapas a serem cumpridas, para só depois a Guarda Mirim entrar em funcionamento”, disse Poliana.