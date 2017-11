TAC entre Prefeitura, Ministério Público e Águas de Jauru consolida retomada de investimentos em saneamento básico

A cidade, que tem 100% da população urbana abastecida com água potável, passará a contar também com a operação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.

O saneamento básico é um dos principais indicadores para que todos tenham qualidade de vida, além de saúde, esse serviço traz benefícios econômicos e sociais em diversas áreas da sociedade. O município de Jauru (a 420 km de Cuiabá), deu mais um importante passo para vivenciar amplamente esse benefício e promover a saúde pública e o bem-estar da população.

Com as melhorias já realizadas pela Águas de Jauru nos últimos anos, a cidade, que tem 100% da população urbana abastecida com água potável, passará a contar também com a operação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Esse compromisso foi firmado no mês de setembro, por meio de um Termo Aditivo Modificativo (TAM), assinado entre a Prefeitura Municipal e a concessionária, ratificado pelo Ministério Público, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

O acordo firmado estabelece que a Águas de Jauru deve concluir e colocar em funcionamento a rede de captação e tratamento de esgoto do município. A concessionária tem como principal meta finalizar as obras de adequação da etapa útil dos 58,38% do sistema de esgotamento existente, considerando a coleta, tratamento e disposição final dos efluentes. Também está previsto a readequação asfáltica, nos trechos atingidos pela instalação da rede de esgoto.

A cidade já começou a receber grande parte dos tubos que serão utilizados na implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no município. Nesta primeira etapa, serão executados mais de mil metros de rede de esgoto, auxiliando na revitalização das redes existentes. As obras vão atender inicialmente os moradores dos bairros Centro, Cruzeiro e Vista Alegre. O pacote de investimentos também abrange a revitalização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação Elevatória de Esgoto (EEE). A iniciativa evitará o uso de fossas e dará o tratamento adequado aos dejetos que podem contaminar o meio ambiente e prejudicar a saúde pública.

As obras de construção da rede de esgoto, alteram a rotina do município e da população, por isso, a concessionária pede a compreensão e o apoio da população para este período. “As equipes de manutenção de redes já estão atuando com novos equipamentos para garantir a eficiência e agilidade de execução dos serviços. São obras importantes para a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Os transtornos causados pelas intervenções serão passageiros, mas os benefícios ficaram para sempre no município”, explica o coordenador da Águas de Jauru, Jefferson Lima.

O prefeito Pedro Ferreira de Souza destacou a importância do serviço de coleta e tratamento de esgoto no município. “Este é um projeto antigo e audacioso que resolvemos resgatar junto com a concessionária, Ministério Público e vereadores e finalmente foi concretizado. É o início de um trabalho grande e intenso de muita responsabilidade. O investimento em sistema de esgoto é fundamental para diminuir os gastos com a saúde e garantir que a qualidade de vida da população de Jauru melhore significativamente”.

Fonte: Águas de Jauru.