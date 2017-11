Rússia impõe novas restrições à importação da carne brasileira

24horasnews //

Medida afeta seis empresas nacionais

A autoridade sanitária da Rússia impôs novas restrições às importações de carne brasileira no final de outubro, afetando seis empresas nacionais. As informações são do site de notícias G1.

Segundo a notícia do G1, por ter encontrado substâncias fora dos padrões sanitários adotados, o Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Veterinária russo aumentou os controles sanitários para cinco companhias: JBS, Aurora, Frigo Estrela, Frigol e Frigon – Irmãos Gonçalves.

Também foram temporariamente suspensas as importações de carne do frigorífico Mata Boi. A Rússia fará ainda inspeções adicionais nos produtos já embarcados.

A Rússia correspondeu ao quarto maior mercado para a carne brasileira em 2016, tendo comprado cerca de 7,5% do total importado pelo País.

