Ruas e avenidas de Porto Esperidião são contempladas com lama asfáltica

Depois de promover com sucesso, a programação alusiva aos 31 anos de emancipação político-administrativa, que contou com diversas inaugurações, a prefeitura de Porto Esperidião executou na última semana, a aplicação de lama asfáltica nas principais ruas e avenidas da cidade.

Principal referência de acesso para quem chega ou sai da cidade, a avenida Januário Santana do Carmo foi uma das primeiras a receber o material, que visa reforçar, proteger e automaticamente prolongar a vida útil do pavimento.

Ruas do bairro Aeroporto e outras do bairro Beira Rio também foram contempladas com o serviço de revestimento asfáltico.

Por: Leandro Régis / Da Redação.