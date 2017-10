Rodeio de Jauru inicia hoje; Banda BUANA será a atração

A 19ª edição do Rodeio de Jauru inicia hoje, quinta-feira (19/10). Além da abertura do rodeio em touros, com um lindíssimo show pirotécnico, haverá muita música de baile com uma das melhores bandas do Brasil na atualidade: Banda BUANA, diretamente do Paraná.

O evento é realizado pelos Amigos do Rodeio, com apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e comércio local. A coordenação é da Equipe Renato Souza (ERS), que possui os melhores profissionais do mercado rodeístico.

A comissão organizadora e o prefeito municipal, Pedro Ferreira de Souza (PSD) convidam a população local e os moradores circunvizinhos para prestigiarem o evento.

O 19º Rodeio de Jauru começa hoje e vai até domingo (22/10). A entrada é totalmente gratuita.

Por: Leandro Régis / Da Redação.